VIDEO | Controlli nei B&B di Carpi e della Bassa, tre denunce

Il maggiore Stefano Covolo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Carpi, traccia un bilancio sulla campagna di controlli sulle attività ricettive. Una trentina gli alberghi e in particolare i Bed&Breakfast ispezionati negli ultimi mesi, in particolare per accertare il rispetto della segnalazioni degli ospiti.

Le strutture alberghiere di ogni tipo, infatti, sono tenute a comunicare entro 24 ore la presenza di ospiti, in modo da alimentare la banca dati accessibile alle forze dell'ordine per monitorare gli spostamenti dei cittadini.

Nell'ambito dei controlli sono stati denunciati i gestori di tre strutture, che avevano appunto omesso di comunicare i dati delle persone ospitate. Le verifiche sono state svolte in collaborazione con i reparti speciali dell'Arma per i campi di competenza.