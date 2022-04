VIDEO | Modena 110, il coro festeggia il compleanno del club

Il 5 aprile del 1912 nasceva il Modena FC. Centodieci anni di storia sono un anniversario veramente importante.

Per questo, la società ha voluto festeggiarlo in modo speciale, dedicando questa giornata a chi per oltre un secolo è sempre stato vicino: i tifosi.

"E per una volta siamo stati noi a cantare per loro, su un palcoscenico d’eccezione e con l’aiuto di grandi interpreti. Insieme a un’orchestra e ad un coro di professionisti, in tutto più di 50 persone, abbiamo riarrangiato i cori più famosi della Montagnani e li abbiamo cantati nello splendido Teatro Comunale di Modena. Nota dopo nota, coro dopo coro, l’emozione cresce proprio come durante una partita, fino al gran finale".