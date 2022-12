Come ogni anno, anche ieri sera i Vigili del Fuoco di Modena hanno celebrato la festa dell'Immacolata con la deposizione di un mazzo di fiori alla statua della Vergine in Piazza Grande. L'autoscala ha deposto il pensiero votivo in concomitanza alla benedizione dell'arcivescovo Mons. Erio Castellucci. Presente anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli.