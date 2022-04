Un fiume gialloblù ha percorso questa sera il centro di Modena, partendo da piazza Grande, per celebrare il compleanno della storica società di viale Monte Kosica. I 110 anni dalla fondazione della squadra cittadina è capitato in un periodo particolarmente favorevole quest’anno, dati i successi della squadra allenata da mister Tesser si trova ancora saldamente in vetta alla classifica.