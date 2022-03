VIDEO | "Corteo per la Pace", le scuole in marcia intorno al centro storico

Per manifestare il dissenso della comunità educante verso tutte le guerre nel mondo e in particolare per la guerra in Ucraina alunni e docenti delle Scuole Paoli, accompagnati da alcuni genitori e parenti, questa mattina hanno sfilato in corteo per le vie della città.

Il corteo, partito alle ore 12, ha percorso tutto il giro dei viali, dalle scuole Paoli poi per Viale Reiter 81, Viale Caduti in Guerra, Viale Martiri della libertà, Viale delle Rimembranze, Viale Vittorio Veneto, Via Berengario, Viale Monte Kosica, Viale Crespi, Viale Caduti in Guerra, Via Lodovico Ricci, Viale Reiter 81 fino al ritorno alla scuola Paoli alle 13:40.