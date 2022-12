VIDEO | Covid: i consigli per un Natale in sicurezza e la campagna di vaccinazione per bambini 4 mesi/6 anni

Si estende la platea di chi può accedere alla vaccinazione anti-Covid. L’Azienda USL di Modena, recependo le indicazioni dell’Aifa, del Ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna, avvierà a partire da oggi, 23 dicembre, gli inviti via SMS e dal 28 dicembre le vaccinazioni dedicate alla fascia d’età 6 mesi - 4 anni (compresi). Il ciclo vaccinale prevede la somministrazione di 3 dosi: la seconda da somministrare almeno 3 settimane dopo la prima dose, e la terza dose da somministrare almeno 8 settimane dopo la seconda. Ai destinatari verrà somministrato il vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 3 microgrammi/dose.

