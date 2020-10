VIDEO | Nuova Cra "anti-covid", sicurezza e tecnologie per la salute

Sarà pronta entro l’estate 2022 e avrà un reparto anti-Covid si tratta della nuova Casa residenza anziani Vittoria ed Ermanno Gorrieri di Modena, che sostituirà l’attuale Cra Ramazzini. Grazie a un investimento di otto milioni di euro della cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena (aderente a Confcooperative), l’edificio permetterà di superare le criticità in cui versa la struttura di via Luosi, che accoglie settanta anziani non autosufficienti. Leggi l'articolo