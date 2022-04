VIDEO | Nasce il ristorante "Roots", il cibo come simbolo di integrazione

Sono donne, migranti, spesso mamme. Vivono a Modena da anni, hanno speranze lavorative per il futuro ma non sono ancora riuscite a realizzarle. Come dare loro un’opportunità di crescita, valorizzando il bagaglio di conoscenze e cultura che queste donne portano con sé. Partendo dal cibo, dai sapori e dalla cucina della loro terra, dai loro ricordi.

A trasformarle in professioniste dell’ospitalità ci pensa AIW, Association for the Integration of Women, che nel maggio 2021 ha avviato un programma di formazione in ambito culinario sviluppato dalla Chef Jessica Rosval (eletta cuoca dell’anno nl 2021 nella Guida I Ristoranti d’Italia dell’Espresso) per offrire ogni anno a 16 donne appassionate di cucina l'opportunità di iniziare una carriera nel settore dell’ospitalità.