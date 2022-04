VIDEO | Realtà aumentata e cyclette per una migliore riabilitazione dei giovanissimi pazienti oncologici

Piovono doni per i bambini ricoverati in Pediatria e in Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena, grazie alla generosità dell’Associazione Modena Aiutiamoci. Stamattina, Sheila Chiusolo e Federica Rossi, anime e promotrici dell’iniziativa hanno guidato una delegazione dell’Associazione che ha consegnato una Cyclette per l’Oncoematologia Pediatrica, forni a microonde e bilance per la Pediatria. Ad accoglierli, il Direttore Generale Claudio Vagnini, il Direttore del Dipartimento Materno – Infantile, Lorenzo Iughetti, la Referente dell’Oncoematologia Pediatrica, Monica Cellini.