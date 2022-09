Daniela Dondi eletta alla Camera: "Ascoltare i modenesi per risolvere le problematiche territoriali" /VIDEO

Con 486 sezioni scrutinate, 95.475 voti totali ottenuti, ossia il 37,44% del totale, Daniela Dondi di Fratelli d'Italia è risultata prima assoluta del Collegio Uninominale Emilia-Romagna U04- Modena.

"Un risultato storico a Modena. Sono molto soddisfatta e grata agli elettori che hanno avuto fiducia in me - dichiara Dondi - ora è il momento in cui gli italiani potranno avere un governo che esce da una chiara indicazione di voto".