VIDEO | Violenza da "Codice rosso", più di un intervento al giorno a Modena

Numeri davvero allarmanti per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia e più in generale la violenza sulle donne. Secondo i dati resi noti oggi dall'Arma dei Carabinieri di Modena, infatti, da inizio anno sono stati circa 200 i casi di violenza domestica per i quali è stato attivato il cosiddetto "codice rosso", la procedura che punta a tutelare maggiormente le vittime accelerando le pratiche. A questi si aggiungono poi 50 indagini per stalking.

Un fenomeno sommerso, che si consuma principalmente fra le mura di casa e che vive troppo spesso nel silenzio. a fare il punto il tenente Francesca Tilocca, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo.