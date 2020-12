Filippo Fard era in servizio a Modena da 10 anni, oggi è stato stroncato dal coronavirus dopo quasi un mese e mezzo di ricovero. Alle 13 un minuto di silenzio in tutta l’Azienda USL. Nei Pronto Soccorso e nelle postazioni del servizio di emergenza territoriale della provincia, le sirene hanno suonato simbolicamente per 20 secondi.