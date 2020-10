VIDEO | Tra degustazioni e prodotti tipici torna La Bonissima in piazza Grande

Borlenghi, tigelle, greppole e l’immancabile oro nero modenese. Anche quest’anno, per tre giorni, in Piazza Grande torna la Bonissima, e il centro di Modena si trasformerà in una vetrina delle eccellenze agroalimentari e gastronomiche del territorio, vere e proprie specialità spesso difficili da trovare sugli scaffali dei negozi.

Direttamente da aziende agricole, pasticcerie, laboratori artigianali e piccoli produttori, materie prime eccellenti saranno a disposizione del pubblico per l’acquisto e, in casi selezionati, per l’assaggio e il consumo sul posto.

A completare e arricchire il programma della manifestazione, tante iniziative collaterali dalle degustazioni e visite guidate, allo showcooking, laboratori di cucina e contest. Tutte collegate dal tema di questa edizione 2020 “Tradizioni e innovazioni”

Come in ogni piatto che si rispetti, l’equilibrio tra gli “ingredienti” è da sempre il segreto del successo de La Bonissima e lo sarà a maggior ragione anche quest’anno: la manifestazione, che si terrà nel pieno rispetto delle normative anticovid, si propone come occasione imperdibile per trascorrere un weekend all’insegna del gusto, in tutta sicurezza, tra mercato delle eccellenze, showcooking e degustazioni. Leggi l'articolo