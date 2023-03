"Ciao Gabian", un documentario per ricordare Ermes | IL TRAILER

Il progetto, che sarà distribuito prossimamente anche in dvd, verrà presentato in occasione di una serata speciale all'aperto in Pomposa in programma a giugno.

“Lo senti il rombo dei motori che fa vibrare la passione?

E le note del Belcanto che emozionano il cuore?

Laggiù, tra tetti e case, c’è anche il tintinnio dei bicchieri di Lambrusco che si

sfiorano per celebrare l’amicizia e il mestolo colmo di tortellini che si inchina

al piatto e scalda il palato.

Laggiù c’è Ermes con la sua osteria, simbolo immortale di Modena, rifugio

dei forestieri, figura di oste in via d’estinzione che, indelebile, rimane vivo nei

racconti, arricchendo una tradizione che abbraccia l’anima e insegna la

vita…”

Da questo incipit nasce l’omaggio tutto modenese ad un geminiano doc come Ermes, indimenticato oste di via Ganaceto, la cui tradizione continua dopo sessant’anni grazie all’impegno del nuovo gestore Alessandro Dolcini.

Sulla scia di aneddoti e ricordi indelebili, entra in produzione in queste settimane un documentario tributo alla figura di Ermes realizzato dal regista Fabio Fasulo e il giornalista/sceneggiatore Vincenzo Malara, prodotto da Frame at Work e Scirocco Barocco Creation con il supporto dell’Associazione Euphonìa per la parte musicale.

L’avvio del progetto in uscita a giugno - supportato dalla famiglia dell’oste, Modenamoremio, Comune di Modena e Consorzio Mercato Albinelli - stato presentato oggi proprio presso il locale di via Ganaceto.

Presenti, oltre agli autori del documentario, l'assessore alla Cultura di Modena, Andrea Bortolamasi; l'attuale gestore dell'osteria, Alessandro Dolcini; la direttrice di Modenamoremio, Maria Carafoli; e Fabrizio Tabacchi, uno degli storici amici di Ermes, tra i 'prescelti' a sedere nel leggendario tavolone di legno. Le riprese del documentario, che vedranno il primo ciak nei prossimi giorni, ripercorreranno i luoghi più amati (e attraversati) da Ermes nella sua quotidianità, dalla spesa al Mercato Albinelli alla cucina della sua trattoria. passando per le pedalate in bicicletta nel cuore cittadino. Tante le interviste, alcune a sorpresa, che narreranno le 'gesta' del leggendario oste, compresi aspetti inediti della sua vita, come l'impegno a favore dei bambini africani

Il progetto, che sarà distribuito prossimamente anche in dvd, verrà presentato in occasione di una serata speciale all'aperto in Pomposa in programma a giugno.

Il crowdfunding

La produzione ha lanciato in queste ore anche una campagna di crowdfunding per supportare la realizzazione del documentario e la produzione del dvd Modenesi e non, anche a cifre simboliche. potranno cosi fare la loro parte per la riuscita del progetto. contribuendo personalmente a un video tributo che rimarrà a disposizione della città e delle future generazioni che sentiranno parlare di Ermes. ma senza avere avuto la fortuna di conoscerlo. Tutti i donatori, oltre a venire citati nei ringraziamenti finali del progetto come 'produttori associati, riceveranno in regalo una copia a tiratura limitata della riedizione de 'Lo Strillo del Gabbiano', giornale pubblicato dieci anni fa in occasione dei cinquant'anni di attività di Ermes e la moglie Bruna. La testata. riaggiornata con nuovi contributi, riproporrà testimonianze e foto inedite che hanno reso il giornale una vera e propria opera da collezione.

Il link per partecipare al crowdfunding è: https://www.produzionidalbasso.com/project/docu-ciao-gabian/ Chi volesse ugualmente supportare il progetto può lasciare la propria quota per il crowdfunding presso la Trattoria Da Ermes nei classici orari di apertura a pranzo. Le riprese del documentario e tutte le news sul progetto verranno raccontate anche sulla pagina Facebook ufficiale 'Ciao Gabian (II documentario)'