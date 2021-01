VIDEO | Donata all'Accademia Militare la bilancia per pesare i cavalli

Una bilancia elettronica personalizzata a misura di cavallo messa a disposizione del centro ippico dell'Accademia Militare di Modena: la consegna dello strumento di pesatura è avvenuta questa mattina da parte della Cooperativa Bilanciai.

Si tratta di un aiuto a sostegno della prestigiosa attività dell’Accademia Militare che va a rafforzare sia il lavoro quotidiano svolto all’interno del Centro Ippico, sia i progetti di attività assistita con i cavalli (ippoterapia) che, dal 2018, si svolgono grazie all’impegno dei militari e alla collaborazione con diverse realtà del territorio.

L'attrezzatura donata è di fatto una soluzione speciale frutto di una specifica personalizzazione volta garantire, prima di tutto, la totale sicurezza dell'animale.

Sul fondo, ossia sulla parte calpestata dal cavallo, è stata posizionata una speciale gomma antiscivolo, inoltre il software che calcola il peso dell'animale, in genere compreso tra i 450 e i 600 kg, è in grado di dare un risultato perfetto anche se il quadrupede si muove o non è collocato al centro della piattaforma.

Un connubio quello tra l’Accademia Militare di Modena e Cooperativa Bilanciai nato diversi mesi fa che ha portato anche alla realizzazione di un calendario impreziosito da una galleria di foto che aiutano a far conoscere e apprezzare progetti dall’alto contenuto sociale come “In sella alla vita”.