VIDEO | Emergenza-Urgenza, Donini: "Una grande innovazione di sistema"

L'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna Raffaele Donini ieri a Modena per la Conferenza territoriale socio-sanitaria ha presentato la riforma del nodello dell'Emergenza Urgenza. L'obiettivo dichiarato della regione è quello di "svuotare" i Pronto Soccorso tradizionali per lasciare a queste strutture il trattamento dei casi più gravi e complessi, riversando su nuove strutture denominate Centri di Assistenza e Urgenza e su un più imponente sistema di triage telefonico l'enorme mole di casi meno preoccupanti che oggi intasano i PS.

La "rivoluzione" è attualmente ancora in fase progettuale: si conoscono gli obiettivi e il nuovo modello, ma la fase pratica e organizzativa per ciascun territorio e per ciascuna struttura non è ancora partita. Tuttavia, come è facilmente intuibile, il tema ha una portata cruciale e gli interrogativi sono tanti, soprattutto alla luce delle differenze che intercorrono fra i territori e le strutture di cui sono dotati, anche in una provincia "lunga" e variegata come quella di Modena.