VIDEO | Draghi in visita al distretto ceramico. Tra i temi la Bretella Campogalliano-Sassuolo

Dopo aver visitato lo stabilimento Atlas Concorde, Draghi ha tenuto un incontro aperto anche alla stampa presso Villa Casino Vicini, dove ha rivolto al pubblico un breve intervento nel corso del quale ha fatto il punto sulla situazione del Paese, tra pandemia e ripresa economica.

Economia e ripartenza sono stati appunto alcuni dei grandi temi affrontati dal Presidente del Consiglio e tra questi non è certo mancato quello della Bretella Campogalliano-Sassuolo e della sua rilevanza in un distretto ceramico importante come quello Emiliano.