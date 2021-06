VIDEO | Economia modenese in pandemia: in aumento la disoccupazione giovanile

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata presentata questa mattina la tredicesima edizione dell'osservatorio economia e lavoro in provincia di Modena elaborato da Ires Emilia Romagna per conto della CGIL di Modena che mette in luce l'impatto della pandemia da covid-19 sull'economia e sulla società.