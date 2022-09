VIDEO | Elezioni, +Europa presenta il suo programma elettorale distribuendo cannabis light

Questa mattina in piazza Torre a Modena i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre di + Europa hanno esposto i punti principali del loro programma elettorale distribuendo gratuitamente ai passanti semi di cannabis light e banconote finte per ribadire alcuni punti fondamentali della loro politica: la legalizzazione della cannabis per togliere alle mafie i guadagni e l'aiuto verso i giovani imprenditori.