VIDEO| Elio Germano presenta "Segnale d'allarme", lo spettacolo che mette in discussione le proprie convinzioni

Segnale d’Allarme è questo il nome dello spettacolo presentato dall’attore Elio Germano all’interno dell’Ennesimo Film Festival al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Uno spettacolo diverso dagli altri e fruibile soltanto tramite i visori per la realtà virtuale.

All’ingresso visori e cuffie aspetteranno il pubblico che, una volta seduto in platea, potrà rivivere in prima fila la pièce teatrale La mia Battaglia immergendovi completamente fino a confondere immaginario e reale. Un monologo serrato, un crescendo di slogan politici sul senso di comunità, sulla meritocrazia, sulla sicurezza, sulla purezza della razza. Un soliloquio che parte dalla democrazia, dal valore dell’autorità e della responsabilità e termina in un proclama idealista, futurista e dichiaratamente nazista.