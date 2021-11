VIDEO | I Vigili del Fuoco si recitano su uno scenario di grande emergenza

I Vigili del Fuoco di tutta Italia sono impegnati in una importante attività nazionale di addestramento e simulazione mirata a rendere sempre più tempestiva ed efficiente la risposta del Corpo alle grandi emergenze. Si testa la "piramide" del coordinamento del Corpo Nazionale in una grande emergenza, simile a quella del 2021. Ai laghi di Campogalliano ci si addestra invece in operazioni di ricerca e soccorso persone e recupero e incendio imbarcazioni