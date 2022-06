VIDEO | "L'esordio dell'innocenza": quattro artisti registrano in presa diretta brani ed emozioni nel post lockdown

Musica in presa diretta e un docufilm. Così nasce "L'esordio dell'innocenza" album di 4 brani realizzati in modo del tutto anomalo da "Private Stanze Dischi", etichetta fondata da Luca Spaggiari nel 2012.

Quattro giovani artisti si sono dati appuntamento in modo del tutto inaspettato dopo il primo lockdown chiudendosi realmente in uno studio di registrazione per due giorni a suanare e comporre 4 brani inediti il tutto filmato e documentato.