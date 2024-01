VIDEO | Notte di movimentata "di routine" nei Pronto Soccorso di Modena, due feriti per i petardi

Un primo bilancio dell'attività svolta durante la notte appena trascorsa nei due Pronto Soccorso di Modena, quello del Policlinico e quello di Baggiovara. Accessi nella norma nel primo caso, più cospicui invece al Nuovo Ospedale Civile. Si segnalano anche due casi di persone ferite ad una mano per lo scoppio di petardi, per fortuna non particolarmente gravi. Nel complesso resta alta la pressione sui PS modenesi per le sindromi influenzali che stanno colpendo in questo periodo un alto numero di modenesi.