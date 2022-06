VIDEO | Musica e solennità in piazza per il 2 Giugno: "Una festa di tutti"

A partire dalle ore 9,30, in Piazza Roma a Modena si è tenuta uan cermionia festosa per la Festa della Repubblica, aperta dall'arrivo della banda cittadina dopo la sfilata in via Emilia e dal suggestivo rito dell’Alzabandiera. E' toccato poi al messaggio del Presidente della Repubblica e al Prefetto in persona: la dottoressa Alessandra Camporota ha voluto ringraziare i presenti e ricordare l'alto valore del 2 giugno, con una menzione pseciale al decennale del sisma emiliano.

Nel corso della cerimonia il Prefetto ha poi consegnato due onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e cinque Medaglie d’Onore ad ex internati nei lager nazisti.

Dopo alcuni interventi degli studenti del Liceo Sigonio di Modena sul tema della Costituzione e del primo Referendum, si è esibita la “Banda Rulli Frulli” di Finale Emilia, il cui ritmo ha contagiato tutta la piazza, autorità comprese.

I riconoscimenti sono andati al Cav. Giuseppe Porciatti di Modena e all'Uff. Andrea Orlando di Carpi.

Le medaglie d'onore sono state attribuite a Mario Cova di Mirandola (deceduto, ritirata dal nipote Michele), Bruno Giberti di Sassuolo (deceduto, ritirata dal figlio Enzo e dal nipote Claudio), Gino Morselli di San Possidonio (deceduto, ritirata dalla nipote Veronica), Giuseppe Santi do Fiumalbo (deceduto, ritirata dalla figlia Emanuela) e al 98enne Pierino Vezzali di San Cesario sul Panaro, che ha ritirato personalmente il riconoscimento.