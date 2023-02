VIDEO | "Una fiaccolata per la pace" scuole e cittadinanza in corteo per dire basta alla guerra

Una fiaccolata per la pace per chiedere di fermare la guerra in Ucraina, a un anno dall’inizio del conflitto. A promuovere l'iniziativa è Tam Tam - Nuovo tavolo Associazioni Modena di Pace insieme alla Casa per la Pace Modena con il patrocinio del Comune di Modena.

“L’invasione russa in Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2022 - spiegano dalla rete Europe for Peace, che promuove l’evento in tutte le città italiane -. Una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale che chiede giustizia immediata. Chiediamo il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un'Europa sicura e pacifica per tutti perché la pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno”.

La Fiaccolata per la Pace si è snodata alle 17.30 da piazza Roma. Poi il corteo formato da molti giovani delle scuole cittadine, ha proseguito in via Emilia Centro fino a piazza Mazzini dove, riuniti, sono state eseguite letture e momenti di riflessione: tutti con un solo obiettivo, quello di dire “Fermiamo la Guerra in Ucraina” .