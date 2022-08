VIDEO | Largo Garibaldi torna negli anni '50 per il film su Enzo Ferrari

Largo Garibaldi si sta preparando a tornare indietro nel tempo, più precisamente negli anni 50. In attesa delle riprese del film di Michael Mann che racconterà la storia di Enzo Ferrari.

Dai semafori, al teatro storchi, dalle banchine del bus agli orari del vecchio filobus. Il ciak delle riprese in centro a Modena è atteso per domani, giovedì 4 agosto. Tutto è stato trasformato per rivivere gli anni d’oro e la leggenda di Enzo Ferrari.