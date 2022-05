VIDEO | Finale Emilia. Il "terremoto" simulato per esercitazione dieci anni dopo

Durante l’esercitazione verranno effettuate simulazioni per testare le indicazioni operative del Dipartimento nazionale della protezione civile per il raccordo ed il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico speditivo, relativamente alla valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale in caso eventi emergenziali.