VIDEO | Ultimo saluto all'Ing. Forghieri tra i ricordi e gli aneddoti di chi l'ha conosciuto

Chi lo ricorda per la sua simpatia e chi per la sua dedizione al lavoro, chi ci racconta un aneddoto dei tanti anni di amicizia e chi invece di come l'ha conosciuto. Oggi davanti alla chiesa di San Pietro a Modena in tanti si sono riuniti per dare l'ultimo saluto all'Ing Mauro Forghieri, deceduto mercoledì all'età di 87 anni. Presenti i vertici del Cavallino come Piero Ferrari e Mattia Binotto, diversi piloti, meccanici, giornalisti e tante personalità e addetti ai lavori del motorsport che hanno conosciuto l'ingegnere nella sua brillante epopea tecnica e sportiva.

Forghieri, nato nel 1935, fu scelto proprio dal Drake come capo del “Reparto Corse” di Maranello: una scelta lungimirante nei confronti dell’allora 27enne ingegnere, entrato in Ferrari ad appena due anni dalla laurea all’Università di Bologna, che dimostrò ben presto la competenza e il carisma che contribuirono poi negli anni ai numerosi successi della Rossa. A partire dal 1962, rivestendo il ruolo di responsabile del Reparto tecnico per le vetture da corsa di F1 e della categoria Sport prototipi, Forghieri guidò infatti le supercar modenesi alla vittoria di 54 gran premi iridati, quattro titoli mondiali piloti e sette titoli costruttori; nella sua lunga attività a Maranello, inoltre, introdusse elementi tecnici di novità che hanno segnato la storia dei motori, come, per esempio, l’installazione degli alettoni sui veicoli che sfrecciano sulle piste.

Alla fine degli anni Ottanta l’ingegnere lasciò poi la Ferrari per approdare prima alla Lamborghini e quindi alla Bugatti, sempre mantenendo il carattere innovatore che ne ha connotato la carriera. Anche negli ultimi anni di vita non ha mai fatto mancare il proprio contributo di competenze e passione, protagonista di numero eventi pubblici nell'ambito del motorsport e dell'ingegneria del veicolo.