VIDEO | 43 furti e rapine. Arrestato il trio di malviventi

In due anni hanno messo a segno ben 43 colpi tra le province di Modena e di Bologna, prendendo di mira in modo costante i clienti dei supermercati e dei centri commerciali. La loro tecnica era sempre la stessa: aspettavano orario di chiusura serale nei parcheggi delle strutture, dove individuavano i veicoli più "interessanti", poi passavano all'azione. Si avvicinavano alle auto, aprivano rapidamente la portiera e razziavano il possibile, oppure sfondavano i vetri per appropriarsi delle borse lasciate sui sedili.