VIDEO | Esami urgenti anche in tempo di Covid. Il dott. Vallone: “I percorsi sono scuri”

Il dottor Stefano Vallone, Direttore della Neuroradiologia dell’Ospedale Civile ha sottolineato come la necessità di sanificare le apparecchiature da un utilizzo all’altro, oltre che la necessità di creare percorsi separati tra pazienti COVID e non COVID abbia rallentato l’attività, considerando che per quanto riguarda le urgenze, i pazienti non possono attendere la verifica della positività o meno al virus.

Infine, il dottor Vallone ha confermato che i cittadini possono stare tranquilli: “I percorsi sono scuri”.