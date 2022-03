VIDEO | Azzardo online: "Un pericolo per i giovanissimi, pochi controlli sugli scambi di età"

Durante l’anno 2020, in provincia di Modena, sono stati giocati online 388.682.706,13 euro, corrispondenti a 768,21 euro per ogni residente in età compresa fra i 18 e i 74 anni e a 1.270,87 euro per nucleo familiare. é la cifra complessiva riportata nel recente "Rapporto sul gioco d'azzardolegale in provincia di Modena", un interessante studio svolto da Federconsumatori insime ad Arci e Acli, che punta a fornire alcuni dati sul fenomeno, che sta vivendo una rapida trasformazione guidata dalle possibilità aperte dalle nuove tecnologie e accelerata dalla pandemia.