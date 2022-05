VIDEO | La visita di Sergio Mattarella a Medolla per il decennale del sisma

Alcune immagini della tappa del Presidente della Repubblica a Medolla, questa mattina in occasione della commemorazione del decennale del sisma emiliano. In teatro, sindaci e amministratori locali hanno accolto il presidente Mattarella, che aveva appena deposto una corona davanti al monumento dedicato alle vittime del sisma, lì accanto, e ascoltato prima il saluto di Alberto Calciolari, sindaco di Medolla, quindi quello del senatore Vasco Errani, ex presidente della Regione e primo commissario per la Ricostruzione, e quello di Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione civile, seguido dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini.