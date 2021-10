VIDEO | Green Pass sul lavoro, manifestazione alla New Holland. Parlano i lavoratori

Con l'entrata in vigore da questa mattina del decredo che prevede il Green Pass obbligatorio anche sui luoghi di lavoro, alcuni lavoratori della New Holland (Cnh Industrial) di Modena hanno manifestato davanti all'azienda in via Ramelli. Insieme a loro alcune decine di persone, compresi lavoratori di altre aziende e sostenitori del movimento "no green pass". La protesta di oggi segue a quelle già avvenute nelle scorse settimane fuori dall'impianto modenese, dove lavoratori senza certificazione verde si trovano per consumare il pasto in pausa pranzo e discutere della situazione.