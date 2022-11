VIDEO | "Modena like me", la guida di Stefani Fregni per scoprire la città

Dopo la guida su Bologna, arriva in libreria Modena Like Me, la nuova guida della collana Like Me di Do It Human Editori, interamente pensata, ideata e scritta dalla blogger modenese Stefania Fregni, ideatrice di My Modena Diary, blog nato nel 2015 e dedicato alla nostra città.

Modena Like Me, che ha avuto il patrocinio del Comune di Modena, come tutte le guide della collana Like Me è pensata per accompagnare i visitatori alla scoperta delle diverse città, approfondendone la conoscenza dal punto di vista di un “insider”, in questo caso da una modenese doc, che 365 giorni all’anno vive e apprezza la città day by day.

Nelle sue 296 pagine, Stefania conduce il lettore alla scoperta dei posti da non perdere, degli indirizzi e dei locali a lei più cari, facendogli provare esperienze autentiche, suggerendo itinerari inediti per scoprire non solo il cuore della città ma anche la provincia di Modena…il tutto con preziosissimi consigli personali, proprio come farebbe un’amica durante un viaggio.

E così, tra un’immancabile visita al Duomo di Modena e a Piazza Grande, una salita sulla torre Ghirlandina, una fermata allo storico Mercato Albinelli, cuore gastronomico della città, una dritta giusta su dove mangiare le prelibatezze della cucina modenese, un’esperienza indimenticabile alla scoperta delle eccellenze del territorio in acetaia, in cantina o in un caseificio, un ingresso ai diversi musei dedicati ai motori, al canto, alla figurina e più in generale alla storia e alla cultura del luogo, Stefania porta il lettore a vivere tutto ciò che ha reso grande Modena nel mondo.

Tra le pagine di Modena Like Me si trovano indicazioni su dove bere e mangiare, organizzati per categoria (colazione, ristoranti tradizionali, contemporanei, etnici, bistrot, cocktail bar, birrerie, vinoteche ecc.), ma anche unici e indispensabili suggerimenti su dove dormire, fare shopping in modo originale, divertirsi, rilassarsi o trascorrere un po’ di tempo libero, o ancora su luoghi meno conosciuti tutti da scoprire come lo splendido Cortile del Leccio, che tanto l’autrice ama, in pieno centro città e, infine, interessanti proposte sulle moltissime attività ed esperienze da non perdere per vivere appieno Modena e tutto il suo territorio.

Alcune pagine della guida Modena Like Me sono pensate per essere un taccuino su cui annotare emozioni e aneddoti di una vacanza speciale e sono presenti moltissime fotografie originali, scattate personalmente dall’autrice, dei luoghi e degli scorci più significativi.