Giochi da "tavola", la briscola si gioca con i prodotti tipici modenesi /VIDEO

Esistono le Napoletane e le Piacentine, ma da oggi esisterà anche la versione tutta modenese. Stiamo parlando delle carte da briscola il celebre gioco di carte che avrà ora una versione tutta nuova che richiama e celebra i prodotti tipici dell'enogastronomia emiliana.

Un prodotto ludico adatto a adulti e bambini per valorizzare l’enogastronomia del territorio. Così è nato a Modena il progetto "Gustabriscola", di cui sono ideatori Maja Argenziano titolare della agenzia di comunicazione IDEAS4U ed il designer e fotografo Fabrizio Annovi. Il progetto consiste nella brandizzazione di una versione di carte da gioco (le classiche piacentine da briscola) con i principali simboli dell’enogastronomia emiliana e quindi: Parmigiano, Lambrusco, Aceto Balsamico, Tortellini, Crescentine, Prosciutto.

Lo stampatore è Modiano, colosso delle carte da gioco a livello internazionale da 150 anni. I disegni sono stati realizzati da Fabrizio Annovi.

Sponsor del progetto sono aziende del territorio, che hanno apprezzato l’idea e hanno desiderato esserne parte: Azienda la Zoca, la Pasta di Celestino, Aceto Balsamico del Duca, Caseificio 4 Madonne, Salumificio San Celestino, In Vino Veritas. Si sono poi aggiunti anche Pizzeria Ristorante I Dissonanti e Gelaterie Bloom, altre due realtà di eccellenza della città di Modena.

“Il progetto è nato durante la pandemia, quando si era costretti a stare in casa e a trovare occasioni di svago familiare e tutti abbiamo giocato a carte. Collegheremo questo progetto anche a diverse iniziative benefiche, in collaborazione anche coi Lions, ne abbiamo già in mente una per Natale. Ma sarà sicuramente un gadget apprezzato dai turisti, ai quali è destinata parte della produzione, che al momento è in edizione limitata”, evidenzia Maja Argenziano.

Il progetto è stato ampiamente promosso attraverso la community di Modena in Vetrina, che oggi conta quasi 32.000 iscritti in due anni di presenza sul web. Le carte da gioco sono al momento acquistabili sul portale www.modenainvetrina.it, nella sezione SHOP.