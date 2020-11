VIDEO | Horacio Pagani Museo, tra arte e tecnologia dove nascono le supercar

A San Cesario sul Panaro a pochi chilometri da Modena e nel cuore della Motor Valley si trova il museo Pagani Automobili, nato nel 1998 in cui la manualità degli artisti fiorentini del Rinascimento si mescola con la tecnologia usata in Formula 1 e nello spazio.

Nei primi anni '90 Horacio Pagani ebbe una visione: creare una Supercar disponibile su ordinazione in serie limitata con una cura quasi maniacale per ogni dettaglio- Arte e scienza si fondono così al fine di dare valenza estetica a tutto quanto. Ogni esemplare Pagani nasce combinando tecnica e gusto, funzionalità ed estetica, lavoro artigianale e know-how tecnologico.

L'Horacio Pagani Museo, inaugurato nel 2017, offre la collezione più esclusiva delle vetture che hanno fatto la storia del marchio, in un viaggio che dai primi bozzetti agli ultimi modelli riporta alla luce progetti inediti mai realizzati ma testimoni di una visione pionieristica del giovane designer insieme ad altri esclusivi disegni di tangibile importanza- Ma anche il Pagani Factory tour per una visita guidata all'interno dell'area produttiva dello stabilimento in un percorso che ben si sposa con la grande tradizione artigianale italiana e che insegue la bellezza in ogni fase della creazione.