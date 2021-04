Il direttore generale della AUSL Antonio Brambilla ha fatto il punto sulla situazione dei vaccini anti covid evidenziando come nei reparti in ospedale siano calati i ricoveri per covid in quelle fasce di popolazione che già si sono vaccinate.

Sulle immunità di gregge in occasione dell'estate Brambilla ferma che il problema sono proprio i ritardi di astrazeneca e di Johnson & Johnson