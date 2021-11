VIDEO | In-Dipendenze. La nuova sede del Sert di Modena

“In-Dipendenze” è il progetto videografico realizzato in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, che porta le telecamere all’interno di un Servizio che si occupa di un fenomeno sociale tanto delicato quanto importante e attuale, dando voce a chi è quotidianamente impegnato per supportare le persone con problemi di dipendenza. Dall’approccio terapeutico al vissuto personale, con uno sguardo privilegiato e competente che vuole offrire spunti interessanti allo spettatore, con l’obiettivo di contribuire ad affrontare la tematica in modo corretto, liberandola da quei pregiudizi che purtroppo ancora oggi troppo spesso la caratterizzano.

“Una nuova sede”

Si parte dal contenitore per arrivare al contenuto: il primo video è dedicato alla nuova sede del Servizio di Dipendenze Patologiche di Modena, che sarà inaugurata il prossimo 1° dicembre. Gli interventi di Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena, Andrea Spanò, Direttore del Distretto sanitario di Modena, e Chiara Gabrielli, Direttore del Programma dipendenze patologiche di Modena, mettono in luce l’attività che verrà svolta in via Nonantolana, all’interno della nuova struttura che tratterà le dipendenze da sostanze e comportamentali. Una sorta di prologo, un’introduzione alla realtà delle dipendenze che sarà poi al centro degli altri tre video.