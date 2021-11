VIDEO | In-Dipendenze. Prevenzione e cura

“Prevenzione e cura”. Si intitola così il terzo video del progetto videografico realizzato in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, che porta le telecamere all’interno di un Servizio che si occupa di un fenomeno sociale tanto delicato quanto importante e attuale.

La collaborazione con le scuole, per sensibilizzare i ragazzi sui rischi dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ma anche il lavoro con le famiglie, un tassello molto importante della vita di ciascuno, per cercare di trovare strategie utili per il supporto dei cari con problemi di dipendenza: prevenzione e cura rappresentano il nucleo dell’attività del SerDP. Ne parlano nel terzo video Roberto Paola, psicologo, e Giulia Bevini, tecnico della riabilitazione psichiatrica, prima della conclusione di Ilary (nome di fantasia), utente esperto..