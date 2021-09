VIDEO | Relazioni e socializzazione. Inaugurato il nuovo Centro per le famiglie

Nuovi spazi confortevoli e funzionali per accogliere le famiglie, ascoltarle e sostenerle nei loro bisogni, ma anche un luogo di prossimità, di vicinanza, aperto agli scambi con la società civile e capace di intercettare non solo le problematiche, ma anche le energie positive che la comunità esprime.

Il Centro per le famiglie del Comune di Modena, che è parte del settore Politiche sociali e rappresenta il perno degli interventi educativi per sostenere famiglie e minori, ha trovato una nuova e più funzionale sede nei locali rinnovati e riqualificati di via del Gambero 77.

L’edificio di proprietà comunale, appena fuori dal centro e comodo da raggiungere anche con il trasporto pubblico, in passato aveva ospitato le associazioni femminili.