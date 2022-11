VIDEO | Taglio del nastro per la nuova Centrale Operativa Hera

Nuovo importante tassello per il completamento degli interventi di Hera sul proprio patrimonio immobiliare, tra cui la sede di via Razzaboni a Modena. La multiutility ha presentato oggi tre differenti interventi, in un evento alla presenza del Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, del Presidente Esecutivo del Gruppo Hera Tomaso Tommasi di Vignano e delle principali istituzioni del territorio.

La vera novità è rappresentata dal Centro Operativo e Call Canter Tecnico Energia Elettrica di Inrete Distribuzione Energia, il "cervello" che gestisce le reti elettriche di tutto il Gruppo, non solo a Modena, ma anche nelle province di Bologna e Ravenna. Accanto a questo investimento vi è poi quello della nuova mensa aziendale e della riorganizzazione degli spazi esterni, in particolare del piazzale dedicato al settore ambiente.