VIDEO | Incendio a Novi, "Vampe dalle finestre, gente sui balconi che gridava"

Intorno alle 19.50 di ieri, 18 luglio, decine di telefonate hanno occupato il centralino della Sala Operativa 115 del Comando di Modena per richiedere soccorso per l'incendio di un appartamento a Novi di Modena. Le fiamme si sono sviluppate, presumibilmente per un cortocircuito elettrico, all'interno di un appartamento al quarto piano del condominio al civico 19 di via Fratelli Rosselli, lo stabile nel centro cittadino in cui si trova anche l'ufficio postale.

Nel complesso, su una cinquantina di residenti, sono state 18 le persone chehanno avuto bisogno di accertamenti in ospedale. Sette sono state portate a Mirandola e altrettante a Carpi: questa mattina erano già state dimesse. Quattro i casi più seri, due adulti e due minori, i quali si trovano sotto osservazione al Policlinico di Modena, ma non versano in condizioni preoccupanti.