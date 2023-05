VIDEO | Indagine Federconsumatori sul caro-energia: "Soglia di povertà si sta alzando"

Come è trascorso il "lungo inverno" delel bollette esorbitanti? Come hanno affrontato i modenesi l'aumento smisurato dei costi energetici, esplosi nel corso del 2022? A termosifoni finalmente spenti, a rispondere a queste domande ha provato Federcosumatori Modena, svolgendo una meritevole indagine sul comportamento dei cittadini e delle famiglie modenesi nel corso dell’inverno 2022/23, particolarmente concentrata sulle strategie adottate per ridurre consumi e costi energetici in un quadro di crisi economica. Nel video l'intervista a Marzio Govoni, Presidente Fedeconsumatori Modena.