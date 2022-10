VIDEO | Raccolta rifiuti: "I modenesi sono ambientalisti-realisti"

Come si pongono i modenesi circa il tema della raccolta e gestione dei rifiuti in città? E' la domanda cui risponde l’indagine svolta da Federconsumatori Modena sul livello di soddisfazione dei cittadini rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti. L’indagine è stata condotta nel periodo 13 luglio – 5 agosto 2022 attraverso questionari anonimi. Il Piano di campionamento adottato garantisce la rappresentatività a livello territoriale subcomunale sia con riferimento alle principali variabili demografiche, sia in relazione alle caratteristiche del servizio offerto.