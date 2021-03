160 anni dell'Unità d'Italia, la Banda giovanile “John Lennon” esegue l'Inno per il Ministero dell'Istruzione

Un altro straordinario riconoscimento del valore dei progetti di inclusione e di socialità della Banda giovanile “John Lennon” e della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” è arrivato questa mattina, mercoledì 17 marzo, dal Ministero dell’Istruzione. In occasione delle celebrazioni ufficiali della “Giornata dell’Unità nazionale”, il Ministro Patrizio Bianchi ha voluto virtualmente al proprio fianco gli allievi della “Lennon”, che in un video hanno suonato l’Inno nazionale. In occasione di questa Giornata, il Ministro Bianchi ha inviato una nota a tutte le scuole per promuovere momenti di riflessione sull’Unità Nazionale e sul valore dei simboli che ci rappresentano.

«Per noi è stato motivo di grande soddisfazione. – ha dichiarato Mirco Besutti, direttore della Banda “Lennon” e da poco nominato anche presidente dell’Associazione Italiana delle Scuole di Musica – La musica è una parte importantissima della nostra storia nazionale e della cultura degli italiani. Il fatto che oggi i nostri giovani (tra i quali anche alcuni diversamente abili che sono perfettamente integrati nel gruppo) siano stati chiamati ad eseguire la “colonna sonora” delle celebrazioni del 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia, lo riteniamo un bel segno di speranza per il futuro».