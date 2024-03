VIDEO | Negrini blocca a terra un uomo armato di martello: "In quel momento era l'unica cosa da fare"

Il candidato sindaco del centrodestra a Modena, Luca Negrini, è stato protagonista di un fatto di cronaca che casualmente è accaduto davanti alla sua abitazione. Un intervento che ha permesso di bloccare una persona in stati di alterazione, che è poi stata consegnata ai Carabinieri.

La cronaca

Momenti di paura e grande tensione questa mattina intorno alle ore 13.35 in Calle di Luca, alle porte del centro storico di Modena. Un episodio violento che si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze, ma che avrebbe potuto avere esiti ben peggiori. Tutto è accaduto nei pressi della gelateria Diecigusti, presa di mira da un uomo residente nell o stesso palazzo in cui ha sede il locale.

Secondo il racconto fornito da diversi testimoni, l'uomo è sceso in strada in preda ad una furia cieca, brandendo un martello. Ha fatto irruzione all'interno del locale e ha minacciato le due gelataie presenti. Una di loro è uscita in strada, cercando di tenere a distanza l'aggressore, che le ha sputato addosso continuando a minacciarla mentre roteava l'attrezzo in aria.

A quel punto residenti e commercianti si sono radunati intorno alla scena ed è stato Luca Negrini - candidato sindaco del centrodestra e residente proprio in zona - ad intervenire, frapponendosi tra l'uomo e la donna. Negrini ha poi ingaggiato una colluttazione con l'esagitato, finendo per bloccarlo a terra, con la complicità di un negoziante. L'uomo è quindi stato tenuto fermo fino all'arrivo dei Carabinieri: i militari stessi si sono trovati in difficoltà nel gestire la furia dell'uomo e si sono visti costretti ad utilizzare lo spray urticante, per poi accompagnarlo in caserma.

Sul posto è poi intervenuto anche il 118, che ha soccorso la persona in evidente stato di alterazione psicofisica. Lo stesso Luca Negrini è rimasto contuso a seguito di qualche colpo ricevuto nella colluttazione, ma non ha riportato lesioni gravi. Alla base del gesto vi sarebbe il rumore provocato dai macchinari dell'attività commerciale, ma anche una situazione personale di fragilità dell'aggressore.