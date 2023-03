VIDEO | Disordini al "Corni", nuove regole per le scuole per ritrovare serenità

«Garantire la possibilità di frequentare la scuola in sicurezza e serenità affinché possa essere il motore del sapere, della cultura e della formazione, basi fondanti di ogni società solidale, solida e coesa. In questo senso abbiamo concordato una serie di azioni da mettere in campo al plesso scolastico Fermo Corni di largo Aldo Moro a Modena, che in questo periodo sta vivendo criticità che coinvolgono gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola, così da favorire la risoluzione dei problemi che si sono verificati per garantire tranquillità e serenità in un luogo di studio e di lavoro».

E’ quanto dichiarato dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia insieme alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Modena, Veronica Tomaselli, a seguito dell’incontro che si è svolto nella sede della Provincia lunedi 13 marzo con il Comune di Modena, le rappresentanze sindacali e i dirigenti scolastici dei due istituti Federico Giroldi e Alessandra Milella.