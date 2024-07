VIDEO | La trattoria tradizionale più economica di Modena? Ce la racconta nel video lo youtuber

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Lo youtuber Francesco Zini, noto sul web per i suoi contenuti alla scoperta delle chicche gastronomiche più sperdute e bizzarre nel mondo, ci porta a Modena. Patria della pasta ripiena e tirata a mano, delle carni bollite, dei salumi e dell’aceto balsamico, nota ovunque per la sua finezza culinaria. In questo video Zini, con il suo consueto stile, ci fa scoprire una trattoria poco lontano dal centro dove per mangiare a pranzo un pasto completo si spende solo 15€. Si chiama Trattoria del Cavallino ed è anche buonissima a sua detta.

“Un posto reale, genuino, dove ci vengono camionisti, lavoratori, operai” esordisce Francesco Zini nel video. Infatti, Trattoria del Cavallino è uno di quei locali che si affacciano sulle strade provinciali, spesso frequentate dai lavoratori che in pausa pranzo si concedono un pasto veloce ma non per questo di inferiore qualità. Come in questo caso. Un ristorante ma anche bar dove prendere il caffè con i tavolini in plastica all’esterno, le tovagliette di carta e un menu della tradizione a basso prezzo. “Una trattoria di frontiera si potrebbe definire” racconta Zini mentre ispeziona la carta del Cavallino.

È aperto solo a pranzo, dalle 11 alle 15, con un menu completo che non supera i 15€. Tra i primi piatti: tortellini in brodo, tortelloni burro e salvia, tagliatelle al ragù. Tra i secondi: arrosto all’aceto balsamico, scaloppine al limone, involtini di maiale (primi piatti 6€, secondi 7€). Una cucina domestica gestita dalle due cuoche di casa che preparano la pasta a mano come da tradizione. Punto di forza i dolci, secondo Zini: ottima la zuppa inglese e il salame di cioccolato. Costo a piatto? 2€. E per Zini Trattoria del Cavallino merita un bell’8 come voto complessivo.