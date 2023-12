VIDEO | Avvistato un lupo ferito alla periferia di Modena, l'appello ai cittadini

L'invito della Polizia Provinciale a segnalare la presenza dell'animale per consentire al Centro Fauna di soccorrerlo

Nelle scorse ore è stato avvistato un esemplare di lupo nelle campagne della periferia sud di Modena. E' accaduto precisamente in zona Portile, dove l'animale è anche stato ripreso in video mentre si trovava in un campo alle prime luci dell'alba. Il lupo zoppicava vistosamente, sintomo di una ferita.

Proprio per questo la Polizia Provinciale di Modena ha diffuso in Rete il video con l'appello ai cittadini a segnalare la presenza dell'animale, in modo da poter provare a recuperarlo e soccorrerlo. Le segnalazioni, oltre che alla stessa Polizia Provinciale, possono essere effettuate anche ai Carabinieri Forestali o al Centro Fauna Selvatica "Il Pettirosso".