VIDEO | Ridotto in fin di vita fuori dalla discoteca, la madre: "Il colpevole si costituisca"

Giuseppe Checchia si trova in coma farmacologico, ricoverato da ormai oltre 48 ore presso la Terapia Intensiva dell'Ospedale di Baggiovara. Il giovane di Modena è stato vittima di un'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi all'esterno del Rockville di Castellarano, nota discoteca frequentata da moltissimi giovani sia del reggiano che del modenese.

Il 19enne è stato colpito al capo da una grossa pietra, che sarebbe stata scagliata da un altro giovane al termine di una lite violenta fra due gruppetti di ragazzi, nata all'interno del locale e proseguita nel parcheggio, mentre la vittima e gli amici stavano per lasciare la zona in auto per rientrare verso casa.

A parlare oggi è la madre di Giuseppe, Domenica Basile, che stamattina ha raccontato ai nostri microfoni la ricostruzione dell'accaduto, riferitagli dagli amici del figlio. Ore di enorme angoscia per la famiglia, che attende costantemente aggiornamenti dall'ospedale, dove il figlio versa in condizioni critiche per il trauma cranico riportato. Dalla signora Basile anche un appello diretto a chi ha scagliato la pietra e sulle cui tracce si stanno muovendo i Carabinieri.